Zeitumstellung: Ja oder nein? So denkt Vorarlberg

Dieses Wochenende werden die Uhren wieder auf die Winterzeit umgestellt. Vielleicht zum vorletzten Mal. Was die Vorarlberger dazu sagen.

Am Wochenende ist es wieder so weit: Es wird an der Uhr gedreht. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Erst Anfang dieses Jahres wurde im Europaparlament abgestimmt: Die Zeitumstellung soll mit 2021 Geschichte sein. Doch was sagen Vorarlberger dazu? Sollte es die Zeitumstellung weiter geben oder soll die Uhr nicht mehr umgestellt werden?