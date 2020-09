Zeitreise zu den Römern

Beim landesweiten Aktionstag „Reiseziel Museum“ öffnet auch das Freilichtmuseum Römervilla wieder seine Türen.

Beim Freilichtmuseum Römervilla sind Kinder und ihre Familien eingeladen, sich auf eine spannende Zeitreise in die Welt der Römer zu begeben. Echte Römer präsentieren ihre Rüstungen und erzählen spannende Geschichten aus der Römerzeit. Verschiedene Bastel- und Spielestationen warten und am Lagerfeuer kann die eigene Jause gegrillt werden. Auch im Freilichtmuseum in Rankweil beträgt der Eintritt an diesem Wochenende, wie in allen anderen teilnehmenden Museen, einen Euro und beim Besuch gibt es auch einen Stempel in den Museums-Reisepass. Bei drei gefüllten Stempelfeldern, sprich drei besuchten Museen, kann der Teilnehmer an der Verlosung von tollen Preisen teilnehmen. Im Freilichtmuseum Römervilla gibt es dazu durchgehendes Programm, wobei dies bei Regenwetter entfällt. MIMA