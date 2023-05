Zeitgenössische Kunst mitten in Altach

In der Galerie Vor-Ort öffnete am vergangenen Wochenende die Ausstellung Nachtei/Immaculata.

Altach . Bei schönstem Frühlingswetter fand am vergangenen Samstag die Vernissage mit Künstlerin Amrei Wittwer statt und Bürgermeister Markus Giesinger eröffnete die aktuelle Ausstellung in der Galerie Vor-Ort.

Porzellan in neue Form gebracht

Amrei Wittwer ist Künstlerin und promovierte Pharmazeutin. Die gebürtige Bludenzerin stellt sich bei ihren Arbeiten den Schwierigkeiten in den Herstellungsprozessen und erfindet das Material Keramik neu. So hat die Künstlerin auch für die Galerie Vor-Ort ein neues Werk erschaffen und Porzellan in eine neue Form gebracht.