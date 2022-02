Zeitgenössische Kunst am Bodensee: Biennale Lindau

Lindau bekommt eine Biennale: Unter dem Titel „In situ Paradise“ organisiert das Lindauer Kulturamt von Mai bis September 2022 ein Festival für zeitgenössische Kunst im öffentlichen Raum.

Das Festival präsentiert Kunstwerke im öffentlichen Raum und nutzt den Katalog sowie eine eigens für die Biennale konzipierte App als Ausstellungsraum. Darüber hinaus gibt die Biennale den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, ein vielfältiges Rahmenprogramm mit verschiedenen Veranstaltungsformaten von Performances über Lesungen bis hin zu Konzerten zu erleben und sich davon inspirieren zu lassen. Die Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, ihr eigenes Paradies zu suchen und gemeinsam Orte zu entdecken und mitzugestalten. Gleichzeitig stößt die Biennale soziale und politische Fragen an. Ab Mai werden die Kunstwerke teils partizipativ aufgebaut – das heißt, man kann die Künstlerinnen und Künstler in Lindau vor Ort treffen und an der Entstehung der Werke teilhaben.