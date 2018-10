Zeitenreise mit viel Witz

Die Theatergruppe Nenzing ist momentan voll im Probeneifer:

Am Freitag, 9. November, am Samstag, 10. November, jeweils um 19 Uhr sowie am Sonntag, 11. November, um 17 Uhr steht einmal mehr ein Sketche-Abend auf dem Programm. Die Aufführungen in den vergangenen Jahren waren immer sehr gut besucht, heuer stehen die Abende unter dem Motto „Geschichte – von der Steinzeit bis in die Gegenwart“. Neu ist heuer der Aufführungsort: Aufgrund der Kirchenrenovierung steht das Pfarrheim nicht zur Verfügung, deshalb wird im Ramschwagsaal gespielt. Der Eintritt beträgt zwölf Euro, inkludiert sind dabei auch pikante und süße Snacks. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Trafik Hartmann in der Gaisstraße (Tel. 05525/62335).