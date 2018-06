Den 70. Geburtstag zelebrierte der Kirchenchor Übersaxen am Samstagabend zusammen mit dem LIEDERmännerChor Alberschwende mit einem fulminanten Jubiläumskonzert im Dorfsaal in Übersaxen.

ÜBERSAXEN Der Abend stand ganz unter dem Motto „Zeit vergeht – Momente bleiben“. Und diesem Motto entsprechend präsentierten abwechslungsweise die beiden Chöre dem zahlreich anwesenden Publikum ein buntes Potpourri an musikalischer Literatur, angefangen von traditionellem Liedgut wie „O Hoamatle“ oder „Horch, was kommt von draußen rein“ über afrikanische Rhythmen („Mamaliye“) bis hin zu bekannten Evergreens („All my loving“) und Chart-Hits („Wunder gescheh’n“, „Over the rainbow“, „Viva la Vida“) neueren Datums. Die Darbietungen waren äußerst abwechslungsreich, kurzweilig und auch der Humor kam nicht zu kurz. Durch das Programm führten die ehemaligen Chormitglieder Elfi Breuß und Hugo Lins.