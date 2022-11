Zeit als Geschenk für die Lerncafé-Kids

Sham ist der Name eines achtjährigen Mädchens, das in Syrien zur Welt kam und auf Grund der Kriegswirren mit ihren Eltern nach Vorarlberg geflohen ist.

„Sham hat sich schon gut hier in Vorarlberg eingelebt und spricht schon recht gut Deutsch“, erzählt Carina Lang, die das Lerncafé Muntlix koordiniert. „Sie braucht in erster Linie Unterstützung beim Erlernen der Schreibschrift und des Lesens. Auch beim Rechnen ist sie froh, wenn ihr jemand bei Fragen weiterhilft.“ Und gerade am Beispiel von Sham wird deutlich, wie wichtig die Arbeit der Lerncafés und den dahinter stehenden Freiwilligen ist. „Sie besucht das Lerncafé seit September dieses Jahres und konnte schon einige Fortschritte machen.“