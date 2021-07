Zeichnen im Sinne der Umwelt

Im Rahmen der diesjährigen Umweltwoche hat die Gemeinde Sulz einen e5-Zeichenwettbewerb veranstaltet.

Sulz. Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 14 Jahre waren dabei während der Umweltwoche eingeladen, Zeichnungen zu Klima- und Naturthemen einzureichen. Die jungen Zeichenkünstler zeigten sich dabei sehr kreativ und so hatten Bürgermeister Karl Wutschitz und Gemeinderat Michael Schnetzer bei der Preisverteilung in der Volksschule stellvertretend für das Sulner e5 Team die Qual der Wahl. „Ausschlaggebend für die Auswahl der Bilder war nicht nur die Zeichnung an sich, sondern auch die kreative und originelle Umsetzung der Themen“ so Bürgermeister Wutschitz. So erhielten Emma Latzel, Moritz Müller-Herweg und Lina Gabriel zur großen Freude eine Energiekiste mit Klimaschutzbuch und Malzubehör für die nächsten Kunstwerke. In der Altersklasse 11 bis14 Jahre konnte der Bürgermeister jeweils eine Energiekiste an Thalea Boog und Rümeysa Öztürk übergeben. MIMA