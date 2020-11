Zeichen der Solidarität mit Opfern des Terrors

Schruns (sco). Aus Anlass der dreitägigen Staatstrauer infolge des Terroranschlags, der sich an Allerseelen im Herzen Wiens ereignete, ließ Pfarrer Hans Tinkhauser am Schrunser Münster die schwarze Fahne hissen.

“Tief berührt, drücken wir mit der schwarzen Beflaggung am Schrunser Münster den Angehörigen unsere Anteilnahme aus. In diesen schmerzvollen Stunden sind wir mit unseren Gebeten und guten Gedanken bei den Opfern und deren Familien”, teilte Pfarrer Tinkhauser, Leiter des Pfarrverbandes Mittleres Montafon, auf Anfrage mit. Die Anschlagsopfer wurden Mittwochabend bei der Messfeier im Münster ins Gebet mit eingeschlossen.

Im Monat November gedenkt die Pfarrgemeinde Schruns außerdem jeden Mittwoch, um 18:30, bei der Heiligen Messe aller Verstorbenen, die in der Zeit von Allerheiligen 2019 bis zum diesjährigen Allerheiligenfest auf dem Schrunser Friedhof beigesetzt wurden. Auch in den anderen vier Mitgliedsgemeinden des Pfarrverbandes Mittleres Montafon wird bis Monatsende beim wöchentlichen Werktagsgottesdienst für die Toten aus der jeweiligen Pfarre ganz besonders gebetet:

Samstag, 7. November, 18:30 Uhr Wortgottesfeier in der Klosterkirche Gauenstein; Sonntag, 8. November, 32. Sonntag im Jahreskreis, 9 Uhr Heilige Messe im Münster mit Gedenken an die gefallenen und vermissten Soldaten und für alle Verstorbenen aus der Pfarrgemeinde Schruns, die fern der Heimat begraben sind; Mittwoch, 11. November, Heiliger Martin, 17 Uhr Rosenkranzgebet in der Litzkapelle und um 18:30 Uhr Heilige Messe mit Anbetung im Münster.