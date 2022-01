Zehnter Sieg in Folge für Luka Brajkovic mit Davidson

88:73 bei Saint Joseph’s mit elf Punkten und acht Rebounds des Feldkirchers

Luka Brajkovic und die Davidson Wildcats haben zu Jahresbeginn dort fortgesetzt, wo sie vor Weinachten aufgehört hatten. Sie gewannen in der Nacht auf Donnerstag (MEZ) bei Saint Joseph’s mit 88:73 und feierten den zehnten Sieg in Folge. Der Power Forward aus Feldkirch steuerte elf Punkte, acht Rebounds sowie drei Assists in 30 Minuten Einsatzzeit bei.

Das Spiel in Philadelphia bildete den Auftakt zu den Begegnungen in der Atlantic-10-Conference, nachdem das Aufeinandertreffen mit Duquesne kurz vor dem Jahreswechsel verschoben worden war. So es das Coronavirus zulässt, stehen bis 5. März 18 Partien auf dem Programm. Danach ist ab 9. März das A-10-Turnier in Washington geplant.