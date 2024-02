Zehnter Saisonsieg würde Bregenz in Graz den dritten Tabellenplatz bringen

Bregenz Handball strebt an auswärts gegen die HSG Graz den dritten Tabellenplatz zu erkämpfen, Kann Bregenz den dritten Tabellenplatz erkämpfen?

Nach dem Sieg der Bregenzer gegen die BT Füchse in 16. Runde, geht es am 17. Spieltag in die Steiermark zur HSG Graz, wo die Gäste sich mit einem erneuten Sieg den dritten Tabellenplatz erkämpfen wollen. Die Grazer mussten zuletzt ohne Punkte aus Krems heim fahren und sind somit umso hungriger auf zwei Punkte im dieswöchigen Heimspiel.