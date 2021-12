Zehnfacher Nationalspieler wird neuer Dornbirn-Trainer

Der ehemalige Bundesligakicker unterschrieb bei den Rothosen bis Saisonende.

Der FC Mohren Dornbirn 1913 hat Muhammet Akagündüz als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 43-Jährige tritt sein Amt mit Jahresbeginn 2022 auf der Birkenwiese an und erhält einen Vertrag über sechs Monate bis Ende Mai.

Muhammet Akagündüz: „Ich will den Verein so schnell wie möglich aus den Abstiegsplätzen rausholen und ein erfolgreiches Frühjahr ermöglichen. Ziel ist es, den Spielern dabei zu helfen, ihr maximales Potenzial auszuschöpfen, sie mit neuen Impulsen zu begeistern, um sowohl individuell, als auch als Mannschaft weiterhin in der Liga dabei zu sein. Der FC Mohren Dornbirn steht für ein familiäres Umfeld und ein geschlossenes Miteinander. Ich freue mich schon auf den Rückrundenstart, um endlich mit der Mannschaft loszulegen. Bis dahin heißt es: gemeinsam mit Andreas Genser und Peter Handle anzupacken und alle Voraussetzungen für ein erfolgreiches Frühjahr zu schaffen, speziell eine junge, entwicklungs- und konkurrenzfähige Mannschaft aufzustellen.“