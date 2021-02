Zehn Treffer von Julia Feierle im Offensivspektakel

HC BW Feldkirch Kreisläuferin war Matchwinnerin beim 31:27-Heimerfolg gegen Ferlach/Feldkirchen

Nur einmal war Feldkirch im Heimspiel gegen Ferlach im Rückstand. Die Kärntnerinnen führten nur in der 50. Minute nach dem Tor von Luisa Senitza mit 24:23, sonst führte Felkdich sogar oft mit bis zu sechs Treffern. Am Ende des Offensivspektakel feierte Feldkirch einen verdienten ersten Sieg in diesem Jahr vor leeren Rängen. Julia Feierle wurde mit zehn Toren zur besten Spielerin der Partie ausgezeichnet. "Wir wollen nächste Woche das Derby gewinnen und noch in der Tabelle unter die besten vier Klubs in Österreich", sagt Feldkirch Trainer Christoph Bobzin.