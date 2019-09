Zehn Profis für ihr Projekt

Kommenden Freitag gibt es die nächste Ausgabe der Dornbirner BauWohnMeile.

Dornbirn. Gleich mehrere Türen öffnen am 4. Oktober 2019 ihre Pforten – dann verwandelt sich der Bezirk Schoren in Dornbirn wieder in eine einzige „BauWohnMeile“. Das erfolgreiche Projekt geht 2019 in die nächste Runde.