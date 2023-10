Zehn Jahre „reparieren statt wegwerfen“

Am Donnerstag, 19. Oktober, ist der „International Repair Day“. Für das Reparaturcafé im carla Möslepark in Altach ist das heuer ein besonderer Grund zum Feiern:

Beim letzten Reparaturcafé am vergangenen Freitag feierten Projektleiter Fritz Fuchsberger und sein Team vom carla Reparaturcafé mit einer Geburtstagstorte. „In den vergangenen Jahren konnten wir an die tausend Elektrogeräte wieder auf Vordermann bringen – vom Mixer über die Kaffeemaschine bis zum Haarfön. Die Reparatur und Wiederverwertung als kreislaufwirtschaftliche Praktiken machen absolut Sinn. Wir möchten mit dieser Initiative das Bewusstsein der Menschen fürs Wiederverwenden schärfen und gleichzeitig einen gemütlichen Rahmen schaffen, wo sich Laien Hilfe holen und Fachleute ihr Wissen einbringen können – alles zum Wohle der Umwelt.“

Gegen eine Wegwerfgesellschaft!

„Das Angebot ist phänomenal“, erzählt Elke Bickel, die heute mit ihrem Pool-Reinigungsroboter nach Altach gekommen ist. „Ich komme immer wieder hierher. Oft fehlt den Geräten nur eine Kleinigkeit, als Laie hat man aber weder das Werkzeug, noch das Wissen, um Dinge selbst zu reparieren. Das Team ist zudem immer freundlich“, schwärmt sie. Die Idee des Reparaturcafés, die ursprünglich aus den Niederlanden kommt, entwickelte sich in den letzten 10 Jahren auch in Vorarlberg zu einer Erfolgsgeschichte. „Mittlerweile sind in verschiedenen Orten und Regionen Gruppen von Reparaturinteressierten aktiv geworden. Das ist ein wichtiger Beitrag, um die Reparaturkultur in Vorarlberg zu fördern“, ist Fachbereichsleiterin Karoline Mätzler überzeugt.