Zehn Jahre Haft für schweren Raub mit verletzter Pensionistin

16-fach Vorbestrafter behauptet Verwechslung von Opfer mit Drogendealerin.

Die Schrecksekunden des 19. Jänners wird die 66-jährige Pensionistin wohl nie vergessen. Sie war gerade auf dem Weg zu einer Verabschiedung eines Bekannten in einer Kirche. In der James-Joyce-Passage, besser bekannt als „Hypo-Bank-Passage“, in Feldkirch wird sie um 16.45 Uhr plötzlich von hinten gepackt und mit einem Messer bedroht. Die zwölf Zentimeter lange Klinge durchtrennt ihr beinahe die Sehne am Daumen. Die Sehne ist zu 95 Prozent durchschnitten. Lange Zeit hat das Opfer Tag und Nacht Schmerzen, sechs Wochen einen Gips, fünf Schmerztabletten pro Tag sind nötig, um diese Schmerzen aushalten zu können.