ZDF-Interview: Gauland hat keine Antworten auf Zukunftsfragen

Mainz/Berlin. AfD-Chef Alexander Gauland findet das ZDF-Sommerinterview mit ihm "einseitig" - der Sender weist die Kritik zurück.

Der AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland hat das ZDF-Sommerinterview vom Sonntagabend scharf kritisiert.”Es ist unverhältnismäßig einseitig, dass Walde offensichtlich die Mission hatte, die AfD von vorne herein als konzeptlos darzustellen”, teilte Gauland am Montag auf Anfrage mit. “Das ist gelinde gesagt absolut unjournalistisch.” Thomas Walde, der stellvertretende Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios in Berlin, hatte Gauland am Sonntag rund 20 Minuten lang befragt.