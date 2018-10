Zaungäste aktiv bei Feuerwehrprobe

Koblacher Floriani und Jungfeuerwehr probten für den Ernstfall.

Koblach. Um ihre Feuerwehrprobe so realistisch wie möglich nachzustellen, losten die Feuerwehr Koblach im Facebook Übungsdarsteller unter ihren Fans aus. Diese wurden dann zu den Feuerwehrübungen vergangenen Samstag beim Betriebsgelände der Firma Loacker Sport- und Gartenbau geschminkt und mit Kunstblut in Szene gebracht. Zuerst wurde zur Probe der Jungfeuerwehr gerufen: Ein Pkw brannte und die darin befindende Person musste geborgen werden. 20 Nachwuchsfloriani überblickten rasch die Situation und sicherten den Unfallort ordnungsgemäß. „Am meisten machte es Spaß den Brand zu löschen“, erklärte Amie Maier (13) euphorisch. „Das wickeln mit dem Schlauch müssen wir jedoch noch etwas üben“, meint Corinne Staggl (12). Direkt im Anschluss organisierten die Übungsvorbereiter Fabian Fink und Manuel Loacker das nächste Szenario: Verkehrsunfall auf der Dreiet-Straße. Drei Fahrzeuge waren darin verwickelt; eines hat sich überschlagen, eines fuhr in den Graben und eines schleuderte sich in einen Baum. Fünf Opfer mussten erstversorgt werden.