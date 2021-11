Zauberhaftes Laternenfest

Die Kindergärten in Lustenau feiern auch dieses Jahr das Laternenfest pandemiebedingt im kleinen Rahmen lediglich mit den Kindern.

„Wir arbeiten schon seit mehreren Wochen mit den Kindern auf das St. Martinsfest hin. Sie haben ihre Laternen gebastelt und wir haben uns mit Schattenspielen auseinandergesetzt“, sagt Ingrid Hämmerle-Golz, Leiterin des Kindergarten Engelbach. Auch die Pädagoginnen am Engelbach bedauern sehr, dass die Eltern nicht teilhaben können. Doch das Laternilefest, wie die Kinder es liebevoll nennen, lassen sich die Pädagoginnen und Kinder nicht nehmen. „Wir feiern St. Martin am Vormittag und werden den Kindergarten innen verdunkeln und dann mit unseren Laternen durch die jeweiligen Gruppenräume gehen“, so Hämmerle-Golz. Die Pädagoginnen legen sich ins Zeug, damit die Kinder ein wunderschönes Fest feiern können. Sie achten akribisch darauf, dass die Gruppen sich nicht vermischen und auch bei den Abholzeiten sich nicht zu viele Eltern begegnen.

Auch im Riedkindergarten sind die Kinder voller Vorfreude. Sie durften die St. Martinsgeschichte hautnah nachspielen und sich auf dem Pony als Heiliger Martin fühlen. Mit Schwert, Helm und rotem Umhang wurde die Geschichte nochmals verinnerlicht. Für dieses Erlebnis kam extra das Pony des benachbarten Riedmannhofes vorbei. Beim Laternilefest am Abend bereiten die Pädagoginnen des Riedkindis einen Eintopf auf dem Lagerfeuer vor, singen mit den Kindern und vertiefen nochmals die Geschichte des heiligen Martins. Mit den Laternen ausgestattet, spazieren die Kinder durch das Ried und erhellen die Nacht. „Wir feiern mit den Kindern sogar ein etwas intensiveres Laternenfest, da wir uns voll auf sie konzentrieren können“, so Hagspiel. Der Zauber des Festes bleibt ungebrochen und wird durch den großen Einsatz der Lustenauer Kindergartenpädagoginnen auch in Coronazeiten aufrechterhalten. Und so hört man am Tag und am Abend des heiligen Martins die Kinder andächtig ihre Laternenlieder singen. „Die Kinder erfahren auch so den Sinn des Festes“, fügt Hämmerle-Golz hinzu. bvs