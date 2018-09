Zauberhafter Musikernachwuchs

Musikverein Harmonie Altach entführte ins Reich von Harry Potter

Altach. Das viertägige Jugendlager ist der traditionelle Startschuss in das neue Musikjahr der Altacher Harmonie, welches im kommenden Juni mit dem Bezirksmusikfest mit einem besonderen Höhepunkt aufwarten kann. 43 Kinder der beiden Nachwuchskapellen waren mit in Hittisau dabei, das Lager stand unter dem Motto der Reise nach „Hogwarts“, der aus den Harry Potter Filmen bekannte Schule für Hexerei und Zauberei. Unter der Leitung der beiden Jugendreferentinnen Nadine Märk und Sarah Koller wurden fleißig geprobt und so manches neues Stück einstudiert. Im Vordergrund stand aber der gemeinsame Spaß an der Musik. Beim großen Abschlusskonzert im KOM konnten die Mini Harmonists und die Young Harmonists, so nennen sich Kinder- und Jugendkapelle ihr Können vor Eltern, Verwandten und Freunden präsentieren. Während die fleißigste Gruppe des Lagers mit dem Hauspokal ausgezeichnet wurde, legten sich die Nachwuchsmusiker unter der Leitung der beiden Dirigenten Anna Müller und Josef Eberle ins Zeug und überzeugten unter anderem mit „Tiger Rock“, „Shut up and dance with me“ und treu dem Motto des Lagers mit einem „Best of from Harry Potter“.