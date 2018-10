Zauberhafte Soulstimme

Auftakt der Europatour: Moorea Masa & The Mood begeisterte im Glashus

FRASTANZ Das Konzert der R&B- und Soulsängerin Moorea Masa aus Portland (USA) und ihrer Begleitung Mel Guérison alias „Moorea Masa & The Mood“ im Glashus der Gärtnerei Kopf begeisterte das Publikum vom ersten Moment an, wo die 25-jährige das Mikrofon ergriff. Von der Westküste der USA in den Westen Österreichs gereist, bereitete Moorea den Gästen des Glashus die Ehre, dem Auftakt ihrer Europatournee beizuwohnen, welche Sie noch nach Italien, Deutschland und in die Schweiz führt.