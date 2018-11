Zauberhafte Rankweiler Marktstimmung

Pfadfinder sorgten für besondere adventliche Momente

Rankweil. So mancher Markt vergibt sich selbst das Prädikat etwas Besonderes zu sein, die Rankweiler Pfadfindergruppe versieht ihren alle zwei Jahre stattfindenden Adventmarkt nicht mit solchen Attributen, sie lassen Taten sprechen. Hinter der Veranstaltung stecken rund 300 Menschen und eine intensive Vorbereitung, die bereits im Sommer begonnen hat. Auf dem Markt herrscht nämlich eine einzige Regel: Alles was verkauft wird, ist von den Pfadindern selbst hergestellt worden. Süße Marmelade und Honig, Gemüse eingelegt oder zu Chutney verarbeitet, hochgeistig Selbstgebranntes in der Flasche, verschiedenste Basteleien, eigens gefertigte Spiele, Mützen und andere Strickwaren, oder kleine Haushaltshelfer, sowie fein riechende Wellnessartikel wie Badekugeln, Seifen oder Lipgloss, dazu noch Geschenke aus dem Wald unter anderem Gestecke und Adventskränze – auf allem klebt das Etikett: Handgemacht. Auch kulinarisch zeigten sich die Pfadis von ihrer besten Seite, neben den klassischen Wurstwaren vom Holzkohlegrill, duftet es nach Käsfladen, Krautspätzle, Pulled Pork und dem Renner, mittels Bohrmaschine selbstgedrehten heißen Chips, abgerundet von Süßigkeiten wie frischem Lebkuchen oder Crêpes. Aus frischem Most, natürlich Marke Eigenproduktion, wird passend zur Jahreszeit heißer Glühmost.