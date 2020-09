Zauberhafte Premiere mit rotem Ball

„La balle rouge“ zeichnete Familienleben in fantasievollen Formen nach

FELDKIRCH Das internationale Theaterfestival für ein junges Publikum „luaga und losna“ erlebte mit „La Balle Rouge“ im Pförtnerhaus heuer eine Produktion, die erstmals in Österreich zu sehen war und die Fantasie über das Liebes- und Familienleben anregte.

Wie von Zauberhand geführt wurden geometrische Formen aus Schaumstoff von der französischen Compagnie Balle Rouge aus Tours von Beginn an gekonnt in Szene gesetzt und dadurch lebendig und zu echten Charakteren. Der rote Ball und die weiteren Figuren zeichneten in dem Theaterstück die verschiedenen Phasen des Liebes- und Familienlebens nach, vom ersten Aufeinandertreffen über manch lustvolle Begegnung bis zur Geburt eines Kindes und das häufige spätere Auseinanderleben.