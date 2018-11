Zauberhafte Adventausstellung bei Rosen Waibel

Bei Rosen Waibel in Mäder wurde am vergangenen Freitag die Adventausstellung 2018 feierlich eröffnet.

Mäder Unter dem Motto „Sternenstaub & Purpurschätze“ hatte das Floristen Team mit Erich Waibel und Mathias Keel-Waibel an der Spitze die gesamten Ausstellungsräume in wunderbare vorweihnachtliche Atmosphäre getaucht. Die Besucher staunten über das Meer aus Weihnachtssternen in traditionellem Rot, auch die Farben Weiß und Silber und die ausgestellten Werkstücke in Rosa und Gold im „Vintage Stil“. Mathias und Julia Keel-Waibel hießen neben vielen Kunden, Freunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern auch Vizebürgermeister Rainer Gögele und Werner Ender (Obmann Männerchor Mäder) zur Ausstellungseröffnung herzlich willkommen. Rainer Gögele betonte in seiner Rede, dass die wirtschaftliche Dynamik und der soziale Zusammenhalt für den Erfolg der Firma Waibel maßgeblich beteiligt seien. Erich Waibel brachte seine Freude über das mit viel Kreativität und Liebe geschaffene weihnachtliche Flair und seinen Dank an die Floristinnen und Gärtner zum Ausdruck. Neben Roswitha Vögel und Lisa Maria Waldner genossen auch Michelle und Susanne Amgarten die musikalische Umrahmung durch das Duo „La Vida“ mit Gerold Burtscher und Carmen Maier. Die Bewirtung lag dieses Jahr wieder in den Händen der Altacher Pfadfinder. Mit Hauswurst, Toast, Glühmost oder Glühwein wurden die Ausstellungsbesucher verwöhnt. Am Sonntag, dem 18. November sorgten die „Vocapellas“ aus Dornbirn für Unterhaltung in Mäder. VER