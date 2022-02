Zahlreiche Frühjahrsaktivitäten der Persönlichen Assistenz

Im März bietet die PAV in Dornbirn wieder ein spannendes Programm.

Dornbirn. Am 7. März 2022 heißen Heinz Grabher und sein Team in der Servicestelle der Persönlichen Assistenz Vorarlberg in der Dornbirner Eisengasse 6 den Landesvolksanwalt willkommen. Dieser ist von 16.00 bis 18.00 Uhr beim monatlichen Info-Café zu Gast. Er wird dabei von seiner Arbeit für die Rechte von Menschen mit Behinderungen berichten und Fragen rund um das Thema beantworten.

6th Human Vision Film Festival

Einen weiteren Programmpunkt möchte Heinz Grabher Interessierten weiters nahelegen. 2022 wird Vorarlberg erneut Schauplatz des 6th Human Vision Film Festivals, das mit einem umfassenden Film- und Rahmenprogramm die Menschenrechte in den unterschiedlichsten Facetten beleuchtet. Das Festival, das vom 4. bis 12. März am Dornbirner Spielboden über die Bühne geht, findet in Kooperation mit der Lebenshilfe Vorarlberg und der PAV statt. Gezeigt wird u.a. der Dokumentarfilm „eva-maria“ mit anschließendem Podiumsgespräch, bei dem auch PAV-Vereinsobfrau Sabrina Nitz teilnehmen wird. Das Human Vision Film Festival wurde 2016 am Spielboden Dornbirn entwickelt und zeigt auf, wo Menschenrechte verletzt, aber auch gewahrt und gefeiert werden.

PAV-Fortbildung

Ende März (24.3.2022) dreht sich in der Servicestelle dann alles um das Thema „Autismus und Persönliche Assistenz“. Renate Vogel vom Verein Autistenhilfe Vorarlberg hält dazu einen Impulsvortrag. „Ziel der Fortbildung ist es, ein besseres Verständnis für die Verhaltensweise der Betroffenen zu schaffen und die Persönlichen Assistenten zu sensibilisieren, was dies für ihre Arbeit bedeutet“, erklärt Heinz Grabher. Beim Kurs geht man Fragen nach wie „was ist eine Autismus-Spektrum-Störung, welche Besonderheiten gibt es in Bezug auf Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung?“ und es bleibt Raum für individuelle Fragen.

„Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und bitten um frühzeitige Anmeldung“, so Grabher abschließend. (cth)