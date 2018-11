Zahlreiche Besucher beim sechsten Einschaltmärktle

Hohenems. Bestens besucht war auch das sechste Einschaltmärktle am vergangenen Freitag, das zeitgleich mit der Einschaltfeier auf dem Emser Schlossplatz über die Bühne ging.

Barbara Öhe-Kirchner, die seit 2013 das Einschaltmärktle organisiert – heuer mit Theresa Luger von der Tourismus & Stadtmarketing Hohenems GmbH. – bot neben Adventkränzen und Weihnachtsdekorationen auch Accessoires an und hielt ihren „Frauenzimmer“-Laden auch am Abend geöffnet. Räucherwerk und einschlägige Bücher gab´s am Stand von Anita Bonetti, Kränze bei Moni Brändle und Naturwaren aller Art am Stand von Pimpinella.