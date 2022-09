Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt wieder an

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen und der aktiv Infizierten ist wieder am Steigen. Von Freitag auf Samstag wurden laut Behörden 8.321 Neuansteckungen registriert. Das liegt weit über dem Durchschnitt der vergangenen sieben Tage mit 6.790 Fällen. Auch die Zahl der aktiven Fälle stieg um 3.835 Personen auf 66.972 innerhalb eines Tages an. Zugenommen hat auch die Zahl der Patientinnen und Patienten, die mit Corona im Krankenhaus liegen.

Einen Todesfall gab es am Freitag. In den vergangenen sieben Tagen waren 21 Todesfälle zu beklagen. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 20.712 Tote in Österreich gefordert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt österreichweit derzeit bei 526,5 Fälle pro 100.000 Einwohner. Aufgeschlüsselt auf die Bundesländer hat derzeit Oberösterreich die höchste Sieben-Tage-Inzidenz mit 676,2, gefolgt von Tirol, Salzburg und Kärnten (573,9, 541,4 bzw. 532,9). Danach kommen Niederösterreich (516,1), die Steiermark (492), Wien (451,8), das Burgenland (448,5) und Vorarlberg (415,9).

Am Freitag wurde wieder mehr geimpft. 10.331 Stiche sind gestern verabreicht worden, davon waren 8.791 Auffrischungsimpfungen (4., 5. und jede weitere Impfdosis). 5.298.111 Menschen und somit 58,7 Prozent der Österreicher sind gemäß Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) gültig geimpft. Insgesamt haben bisher 650.881 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten. Am höchsten ist die Schutzrate im Burgenland mit 66,1 Prozent. In Niederösterreich haben 61,9 Prozent der Bevölkerung eine Grundimmunisierung, in der Steiermark 60,4 Prozent. Nach Tirol (57,3), Wien (56,8), Kärnten (55,7), Vorarlberg (55,7) und Salzburg (55) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit 54,4 Prozent.