Zahl der Corona-Infizierten in Vorarlberg steigt weiter

Mit Stand Dienstagnachmittag sind 16 Vorarlberger aktiv am Coronavirus erkrankt.

Damit stieg die Zahl binnen weniger Stunden um vier Infizierte an - am Dienstagmorgen waren es noch zwölf Erkrankte. Seitdem gibt es aber auch eine Person mehr in Vorarlberg, die als Genesen gilt. Die Zahl der Verstorbenen hält sich seit zwei Wochen stabil bei 19.