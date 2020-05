Aktuelle Zahlen: 12 aktiv Erkrankte in Vorarlberg

In Vorarlberg gelten derzeit zwölf Personen als aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Seit Montag gibt es einen Neuinfizierten und einen Genesenen mehr.

Mit Stand Dienstagmittag wurden bisher in Vorarlberg 891 Personen positiv auf das Coronavirus getestet (+1). 860 Personen in Vorarlberg gelten wieder als genesen, eine mehr als noch am Monatag. Die Zahl der Verstorbenen hält sich seit zwei Wochen konstant bei 19.