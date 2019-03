â€žZÃ¤wasâ€œ in neuer Suppenbar in Bludenz

Die Bludenz Innenstadt ist ab sofort um ein gastronomisches Angebot reicher: In der Kirchgasse 8 wurde am Aschermittwoch die „Zäwas-Suppenbar“ eröffnet.

Begeistert zeigten sich weit über hundert Gäste am Eröffnungstag über die „bsundrigen“ Suppen sowie die neu gestalteten Räumlichkeiten.

„Begegnung findet im Alltag in vielen Bereichen über gemeinsames Essen statt. Wir möchten hier Begegnung und damit verbunden auch Teilhabe ermöglichen“, so Peter Klinger, Fachbereichsleiter „Assistenz und Teilhabe“ der Caritas. Der Projektverantwortliche Raphael Barwart und sein Team hatten im Vorfeld gemeinsam mit Innenarchitekt Daniel Büchel ganze Arbeit geleistet. Eyecatcher ist ein altes Piaggo in den einladend gestalteten Räumlichkeiten.