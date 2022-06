„zäm“ am Dornbirner Markt

Lebensmittelproduzenten und Gastronom präsentierten sich auf dem Marktplatz.

Dornbirn. „Wir machen Sie diese leckere Käsesuppe?“ wurde Karlheinz Hehle letzte Woche unzählige Male am Dornbirner Markt gefragt. Bereitwillig erklärte der Chef vom Restaurant Schönblick in Eichenberg, dass die Hauptzutat der Suppe aus der Sennerei Lutzenreute stammt und er verschiedene Käsesorten verwendet. Heimische Hersteller und ihre Partner in der Gastronomie ins Rampenlicht zu stellen – das ist das Ziel der Regionalinitiative „#zäm“. „Die Zusammenarbeit mit den heimischen Landwirten ist für uns Touristiker ungemein wichtig. So können wir uns aktiv einbringen und unseren Gästen vermitteln, wie vielfältig das Ländle ist“, so Karlheinz Hehle.