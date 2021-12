Z-Talk: Warum junge Menschen traden

Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Dogecoin sind in aller Munde. Viele Jugendliche fühlen sich vom Versprechen nach schnellem Reichtum durch den Handel mit digitalen Währungen angesprochen und versuchen ihr Glück.

Im Rahmen eines Z-Talks am 15. Dezember erzählen Jugendliche aus erster Hand, warum sie mit Bitcoin & Co. traden. Für Fachfragen steht Goran Maric vom auf Finanzbildungsprojekte spezialisierten Sozialunternehmen Three Coins zur Verfügung.