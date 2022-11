Z-Talk: Jung sein in Zeiten des Klimawandels

Bei einem Online-Webinar erzählt Johannes (24 Jahre) von seinem Umgang mit dem Klimawandel.

Was denken junge Klima-Aktivist*innen und was wünschen sie sich für die Zukunft? Wie stehen sie zu erwachsenen Entscheidungsträger*innen? Beim Webinar erzählt Johannes (24 Jahre) aus erster Hand von seinen Erfahrungen. Für Fachfragen steht Stefan Schartlmüller, Mitinitiator des Bürger*innen-Rats „Wie sieht ein zukunftsfähiger Umgang mit Grund und Boden in Vorarlberg aus?“ und Mitgründer der IG Demokratie, zur Verfügung.