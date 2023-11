Z-Talk: Die Gen Z und Schulden

Bei einem Online-Webinar spricht eine junge Betroffene über ihre Erfahrungen mit Überschuldung.

Warum machen immer mehr junge Menschen Schulden? Wie geraten sie in die Schuldenspirale? Was treibt sie an, über ihren finanziellen Möglichkeiten zu leben? Für was sind sie bereit sich zu verschulden und warum? Am 22. November erzählt Mary (24 Jahre) im Rahmen eines Webinars von ihren Erfahrungen und berichtet darüber, wie sie selbst in die Überschuldung geraten ist. Für Fachfragen steht Isabel Baldreich von der ASB Schuldnerberatungen GmbH, der Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen, zur Verfügung.