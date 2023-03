Yunus Kaya spielte für den guten Zweck

Verganenen Samstag konnten die Besucher*innen der Remise Bludenz Klaviergenuss pur genießen.

Wie alle Künstler und Künstlerinnen der Veranstaltungsreihe Kultur.LEBEN verzichtete auch Yunus Kaya auf seine Gage. Seit mehreren Jahren werden die Erlöse einem Projekt der Caritas Vorarlberg zugunsten von Aidswaisen in Äthiopien gespendet. Zu gegebenen Anlass und auf Wunsch des Pianisten, wurden diesesmal rund 3000 € den Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gespendet. „Ich freue ich sehr, dass die Kunst auch eine Plattform für den wohltätigen Zweck sein kann. Neben dem Projekt der Caritas in Äthiopien, konnten wir mit dieser Veranstaltung auch einen bescheidenen Beitrag für die Opfer des verheerenden Erdbenens in der Türkei und Syrien leisten“, so Kulturstadtrat Cenk Dogan.