Yungblud heizte das „Schwimmbecken“ auf

Rockiges letztes poolbar-Wochenende.

Feldkirch Mit seinen jungen 20 Jahren begeistert er die Massen. „Yungblud“, bürgerlich Domic Harrison, ist 1998 in Doncaster geboren. Besonders macht ihn seine musikalische Mischung aus Alternative Rock, Ska und sogar Einflüssen der Rapmusik. Erstmals erschien er mit der Single „King Charles“ (2017) auf der Bildfläche. Der Großvater dieses britischen Herren spielte einst mit den Glamrock-Ikonen „T-Rex“. Yungbluds Beats-orientierte Songs hören sich jetzt zwar anders an, aber eine gute Schule schadet ja selten: Vorstadtlyrik, blutjung und englisch durch und durch – der „NME“ ordnete ihn gar zwischen Eminem und Johnny Rotten ein. Das poolbar-Partyvolk zeigte sich am Samstag sichtlich begeistert. Hüpfen, mitsingen und die Arme zum Beat bewegen – ein schweißtreibender, frenetischer Abend war garantiert.