Yule siegt vor Schwarz und Matt - Hirscher und Kristoffersen out

Daniel Yule sicherte sich beim letzten Weltcup-Rennen in Madonna di Campiglio den Sieg vor Marco Schwarz und Michael Matt. Marcel Hirscher und Henrik Kristoffersen fädelten beide im zweiten Durchgang ein.

Im letzte Weltcup-Rennen vor der Weihnachtspause ging es für die Herren heute mit dem Slalom in Madonna di Campiglio weiter. Dabei blickten alle Augen auf das Duell zwischen dem Saison-Dominator Hirscher und seinem norwegischen Herausforderer Kristoffersen. Und nach dem ersten Durchgang lagen genau diese zwei Fahrer an der Spitze. Hirscher setzte sich 0,14 Sek vor Kristoffersen an die Spitze. Dahinter folge mit Marco Schwarz (+0,32) ein weiterer Österreicher. Für die restlichen ÖSV-Läufer lief es im 1. Durchgang nicht ganz nach Wunsch – Michael Matt kam nur auf Zwischenrang 13 (+1,35), der Lauteracher Christian Hirschbühl verpasste als 32. sogar den zweiten Lauf. Besser lief es für den zweiten Vorarlberger Johannes Strolz mit dem 21. Rang (+1,53).

Kristoffersen und Hirscher out

Johannes Strotz konnte im zweiten Durchgang leider nicht an die starke Fahrt im ersten Lauf anschließen, sammelte am Ende mit dem 21. Rang aber erneut wichtige Weltcuppunkte. Besser machte es Michael Matt, der mit einer starken Fahrt den bis dahin lange an der Spitze liegenden Ryding ablösen konnte und am Ende als 3. sogar auf das Podest fuhr. Der dritte nach dem ersten Durchgang, Marco Schwarz, kam nach einer auch im zweiten Lauf starken Leistung auf den 2. Endrang.