Youngster Marco Wieser SCR Matchwinner

Der SC Röfix Röthis holte mit einem 2:0 Auswärtserfolg in Nenzing den ersten Frühjahrs-Dreier. Und dies obwohl Trainer Philipp Schwarz mit Felix Schöch (Wien Woche), Livio Stückler (verletzt) und den im Aufbautraining befindlichen Mario Bolter nicht weniger als drei Stammspieler vorgeben musste.

Der SCR sprühte vor Spielfreude

Der SCR begann auf der schönen Sportanlage in Nenzing mit viel Schwung, zeigte von Beginn weg das man die Punkte mit ins Vorderland nehmen will. Trainer Schwarz, der mit Wackernell und Goalgetter Decet auf zwei Comebacker zurückgreifen konnte, machten von Beginn weg Druck, schnürten den FC Nenzing phasenweise in der eigenen Hälfte ein. Doch vorerst ohne zählbaren Erfolg. Ein Warnschuss von Buhran Yilmaz (8.) und ein Weitschuss von Marco Wieser (20.) der nur knapp sein Ziel verfehlte blieben vorerst die einzige Ausbeute der stark spielenden Röthner. Es war aber nur eine Frage der Zeit, bis es das erste Mal im Kasten der Nenzinger klingeln sollte.

In der 36. Minute war es dann soweit. Nach einem schnellen SCR Angriff über die rechte Seite, kann die Walgauer Defensive nicht richtig klären, bringt die Kugel nicht aus dem Gefahrenbereich. Youngster Marco Wieser kommt ans Leder, fasst sich ein Herz und erzielte das hochverdiente 0:1.

Die Schwarz Truppe macht weiter Druck, ist das klar bessere Team, kann aber bis zur Pause keinen weiteren Treffer erzielen. So geht es mit dem 0:1 in die Pause.

FC Nenzing Chancen im ersten Spielabschnitt Fehlanzeige.