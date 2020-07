Young Art Generation auf der Suche nach kreativen Köpfen

Bregenz (BRK) – Die Young Art Generation hat sich rasch zu einer fixen Größe in der jungen Bregenzer Kulturlandschaft entwickelt und geht 2020/21 bereits in die fünfte Runde. Konzipiert wurde das Format von jungen Künstler/-innen und dem Jugendservice Bregenz für Kunstbegeisterte zwischen 15 und 23 Jahren.

Young Art Generation ruft interessierte kreative Talente dazu auf, ihr Material (Mappen oder digitale Zusendungen als PDFs, auch mit Links zu Videos oder Songs) bis zum 31. Oktober 2020 an den Jugendservice Bregenz zu schicken:

Einsendungen bis 31. Oktober an

Save the Date

Ausstellung am Bregenzer Kornmarktplatz: Das künstlerische Schaffen von über 20 jungen Kreativen wird am 26. Juni 2021 gekonnt in Szene gesetzt.