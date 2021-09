Young Art Generation 2021

Bregenz (BRK) – Am Samstag, 11. September 2021, und am Sonntag, 12. September 2021, findet die Young Art Generation bereits zum fünften Mal auf dem Bregenzer Kornmarktplatz statt.

In der Sparte Tanz werden zwei konträre Stilrichtungen auf höchstem Niveau geboten: Neben dem zeitgenössischen Tanz der vorarlbergweit bekannten Balletschule Monika/Verein Terpsichore wird eine Crew der tief in der HipHop Kultur verwurzelten Soulbox Tanzschule eine Streetdance Performance in Perfektion zeigen. Auch der Jugendclub des Vorarlberger Landestheaters ist mit einer exklusiven Theaterperformance unter der Leitung des Vorarlberger Ensemblemitglieds Nico Raschner vertreten.

Wie bereits in den letzten Jahren wird im Atrium des Vorarlberg Museums sowohl eine Ausstellung der Bregenzer Jugendarbeit OJKAB und des Vereins Amazone zu sehen sein, wie auch eine Sammlung der diesjährigen Arbeiten der KUB ArtClass. Die HLW Marienberg in Zusammenarbeit mit dem Weltladen Bregenz und die Amazone-Bar werden das Event kulinarisch begleiten.

Von 18. September bis 2. Oktober 2021 findet eine Folgeausstellung in der Galerie 9und20 in der Kirchstraße 29 in Bregenz statt. Die Ausstellung wird mit einer Vernissage am Samstag, 18. September 2021, um 16 Uhr eröffnet.