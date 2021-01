"Ygor der Schreckliche" braucht einen neuen Klub

Ex-FC Dornbirn Goalgetter hat den Vertrag in Ägypten vorzeitig aufgelöst

51 Meisterschaftstore in 79 Spielen hat Ygor Carvalho Vieira (29) für den FC Mohren Dornbirn geschossen und hatte einen großen Anteil am Meistertitel in der Regionalliga West und dem damit verbundenen Aufstieg in die 2. Liga. Für den Brasilianer gab es dann einen Vierjahresvertrag vom Verein in Ägypten FC Masr. Die letzten eineinhalb Jahre spielte der 29-jährige Brasilianer auch in Ägypten, aber der Vertrag wurde nun aufgelöst. „Ygor der Schreckliche“ befindet sich auf Vereinssuche. Derzeit weilt Carvalho in seiner Heimat Brasilien, hofft aber auf eine Rückkehr ins Ländle.