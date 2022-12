WWE-Champion mit Erotik-Star zusammen

Pech im Spiel - Glück in der Liebe. Das trifft momentan auf den Wrestling-Star Matt Riddle zu. Sportlich läuft es nicht, dafür ist seit kurzem bekannt, welche Frau ihn glücklich macht.

Dafür geht es in seinem Liebesleben wieder steil bergauf. Vor kurzem machte die Pornodarstellerin Misha Montana auf Instagram öffentlich, dass sie und Riddle ein Paar sind. Auch die Sportkarriere des 36-Jährigen dürfte bald wieder auf rechte Bahnen kommen. Im Moment ist er noch in einer Entzugsklinik, wenn er den Entzug aber erfolgreich beendet wird er Ende Jänner zum "Royal Rumble" zurückerwartet.

Auch interessant...

...die Wrestlerin Mandy Rose wurde in dieser Woche wegen Porno-Fotos von der WWE gefeuert. Hoffentlich beteiligt sich Matt Riddle in nächster Zeit nicht an einer Produktion seiner neuen Liebe, ansonsten dürfte seine Karriere ganz bald zu Ende sein...