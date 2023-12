W&W-Check: Ein süßes Paradies für alle Waffel-Liebhaber

Ein Fest für die Sinne

Gastfreundschaft

Waffela: „L“ für Tochter Ela

Die Herzlichkeit von Zehra Gültekin spiegelt sich speziell in ihren Kreationen wider und in der Entstehungsgeschichte des Cafés. Ursprünglich aus Frankfurt kommend, lebt sie nun seit 13 Jahren in Vorarlberg. Die Idee hatte sie vor fünf Jahren. Inspiriert von den Waffelhäusern in Frankfurt entstand die Vision für den Waffelladen. Der Name, mit nur einem „L“, stammt von ihrer Tochter Ela. Zehra und ihr Mann entschieden sich, das Café mit einer Vielzahl von leckeren und kreativen Waffel- und Bagelkreationen zu bereichern. Zukünftige Pläne umfassen Säfte, Shakes und Dips für die Bagels. Die Eröffnung war von überwältigendem Zuspruch geprägt, was Zehra selbst überraschte. Trotz der Herausforderungen, vor allem in Bezug auf die Arbeitskraft, ist sie außerordentlich stolz auf das Erreichte. Levent Gültekins Lieblingswaffel mit Banane, Schokosauce und vielem mehr wurde uns empfohlen – wir probierten diese und waren begeistert.