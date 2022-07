W&W-Beachcheck: Erlebnisbad Frutzau

"Fahrrad, Familie, Spielplatz und Eisdiele" – diese Wörter manifestieren sich heute so wie damals in meinem Kopf, wenn ich an das Erlebnisbad Frutzau in Sulz denke.

Als ich meine Schwester Anja an diesem Nachmittag abholte, packten mich meine Kindheitserinnerungen. Früher fuhren meine Mama, meine Schwester und ich oft mit dem Fahrrad nach Sulz, selbst wenn kein ideales Badewetter war. Direkt neben dem Erlebnisbad Frutzau befindet sich nämlich auch ein Abenteuer­spielplatz und die Eisdiele lag auch auf dem Weg.