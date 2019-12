Wutanfall des Vaters: Feuerzeug explodierte - Kind schwer verletzt

Für die schwere Augenverletzung des 10-Jährigen wurde dessen Vater verantwortlich gemacht. Er hatte einen Wutanfall und knallte sein Feuerzeug auf den Couchtisch. Dabei explodierte das Gasfeuerzeug.

Für die schwere Augenverletzung des Kindes wurde dessen Vater verantwortlich gemacht. Wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde der mit acht Vorstrafen belastete Angeklagte gestern am Landesgericht Feldkirch zu einer Geldstrafe von 1200 Euro (200 Tagessätze zu je sechs Euro) verurteilt. Das Urteil von Richter Georg Furtschegger, das der Angeklagte annahm, ist nicht rechtskräftig. Denn Staatsanwältin Sarah Maria Haugeneder nahm drei Tage Bedenkzeit in Anspruch.

Streit mit Ex-Gattin

Mit seinem fahrlässigen Verhalten am 6. Oktober hat der 34-Jährige aus dem Bezirk Bregenz nach Ansicht des Richters die schwere Verletzung seines Sohnes verursacht. Nach den gerichtlichen Feststellungen hat der Österreicher türkischer Abstammung während eines Streits mit seiner Ex-Gattin in seiner Wohnung im Zorn sein Feuerzeug mit voller Wucht gegen den Couchtisch geschleudert. Dabei explodierte das Gasfeuerzeug mit einem lauten Knall. Teile des zerberstenden Feuerzeugs trafen das linke Auge des Zehnjährigen. Der Bub wurde schwer verletzt, unter anderem an der Hornhaut.