Wut-Rede: Darum nimmt "Buschi" den DFB auseinander

Kult-Moderator Frank Buschmann bei "Sky": "Das hat mich so unglaublich geärgert, das könnt ihr euch nicht vorstellen!"

"Buschi" lässt seinem Unmut freien Lauf

"Arrogant, ignorant, ..."

"Ich weiß nur noch nicht, ob das arrogant, ignorant, gedankenlos oder sonst was ist …", sagte Buschmann in dem Gespräch. Er konnte schlicht nicht nachvollziehen, warum der DFB ausgerechnet während des Basketball-WM-Finales der deutschen Mannschaft gegen Serbien die Nachricht von Flicks Entlassung verkündete. Das deutsche Basketballteam hatte in einem aufsehenerregenden Finale triumphiert und Sportgeschichte geschrieben. Doch die Freude darüber wurde von der ungeschickten Entscheidung des DFB überschattet.

Erbärmlicher Zustand des DFB

In seinem Podcast "Lauschangriff - Endlich was mit Sport!" ließ Buschmann seinem Ärger weiter freien Lauf. "In der Schlussphase des WM-Finales im Basketball, als Sport-Deutschland sich mit den Basketballern identifiziert, feiert, zittert, gibt dieser Verband die Meldung raus, dass man sich von Hansi Flick trennt ... das ist so erbärmlich!", führte er empört aus. Er fügte hinzu: "Wie beschissen kann es laufen und wie schlecht kann man entscheiden?" Buschmann stellte sogar die Qualifikation des DFB-Medienchefs Steffen Simon in Frage, der ein ehemaliger Journalist ist.