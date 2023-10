„Wut hat Potenzial zur Veränderung“

Die Philosophin und Autorin Amani Abuzahra war zu Gast in der Stadtbibliothek.

Dornbirn. Emotionen als Privileg? In „Ein Ort namens Wut“ beschäftigt sich Amani Abuzahra mit Gefühlen wie Wut, Angst und Scham in einem gesellschaftspolitischen Kontext. Sie erzählt in ihrem Buch von persönlich Erlebtem und von rassistischen Erlebnissen anderer. Im Rahmen der Vortragsreihe „Dinge neu denken“ war die promovierte Philosophin, Autorin und Public Speaker Amani Abuzahra zu Gast in der Stadtbibliothek Dornbirn und sprach darüber, was Wut mit Rassismus und Diskriminierung zu tun hat.