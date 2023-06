Wurstsemmel in Österreich beliebter Mittagssnack

Die Wurstsemmel ist immer noch der beliebteste Mittagssnack der Österreicherinnen und Österreicher. Wie eine Umfrage von Integral im Auftrag von "Die Menü-Manufaktur" unter 1.000 Berufstätige ergab, besteht das Mittagessen mehrheitlich aus kalten oder warmen Weckerln, obwohl es für viele die Hauptmahlzeit des Tages ist. Bei 61 Prozent landet das belegte Gebäck mehrmals pro Woche auf dem Mittagsteller. Ebensoviele Befragte nehmen sich mindestens 30 Minuten Zeit für die Pause.

"Das ist auch eine Zeitfrage. In 30 Minuten bleibt meist nur der Arbeitsplatz als Ort der Mittagspause", sagte Christina Kejik-Hopp, Geschäftsführerin von "Die Menü-Manufaktur", die Unternehmen, Kindergärten, Schulen, Pflegeheime und Mahlzeitenzeitendienste mit Menüs beliefert und auch Automatenlösungen anbietet. Tatsächlich ist die Art der Beschäftigung entscheidend, wie die Mittagspause verbracht wird. Ältere und Teilzeitkräfte, aber auch Selbstständige essen öfter Zuhause. Menschen, die vorwiegend am Computer arbeiten, neigen dazu, auch am Schreibtisch zu essen, gehen andererseits aber auch öfter essen. Wer eine stehende oder körperlich anstrengende Tätigkeit ausübt, bevorzugt dagegen die Pause im Aufenthaltsraum oder in der Betriebsküche. Auch die eigenen Lebensumstände sind ein Faktor: Wer alleine und wer in Wien lebt, geht öfter in der Mittagspause in ein Gasthaus oder Restaurant.