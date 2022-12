Wunschzettel an den Finanzminister

Bludenz. Zuerst Arbeitsgespräch, dann „Branchen-Brunch“ – so lautete das Programm beim Besuch von Finanzminister Magnus Brunner in Bludenz.

Vertreter aus Politik und Wirtschaft nahmen an dem Treffen teil und diskutierten die derzeitige Finanzsituation von Bund, Ländern und Kommunen.

Nach Finanzstadtrat Jimmy Heinzl, der den Gästen eine Übersicht über die Budgetzahlen der Stadt und die städtischen Rahmenbedingungen für Betriebsansiedelungen präsentierte, gab der Finanzminister Einblicke in aktuelle Themen auf Bundesebene, allen voran natürlich auf die Steuerpolitik und zahlreiche Unterstützungsleistungen, die der Staat in den vergangenen zwei Jahren in diversen Paketen zur Verfügung stellte. Anschließend nutzten die Gäste die Möglichkeit, ins direkte Gespräch mit dem Finanzminister zu treten. Der dargebotene Brunch im neu übernommenen Hotel „das TSCHOFEN“ bot dafür den idealen Rahmen.