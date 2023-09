Für seine Initiative "Husky Toni’s Kindertraum" erhielt der 51-jährige Bludescher den Dr.-Toni- und Rosa-Russ-Preis und -Ring zugesprochen.

Er will Menschen ermutigen, bewusst zu leben und Gutes zu tun, um die Welt positiv zu beeinflussen. "Ich wünsche mir, dass jeder Mensch bewusst und gut lebt", so Kutner bei "Vorarlberg LIVE". Seine Worte und seine Lebensgeschichte sind ein inspirierendes Zeichen der Mitmenschlichkeit und der Hoffnung in einer Zeit, in der dies besonders wichtig ist.